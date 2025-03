歐盟領導人誓挺烏克蘭到底　批逾80億貸款援烏

俄烏戰火燃逾3年,歐盟周四(3月20日)在比利時布魯塞爾召開領導人峰會,討論俄烏局勢,稱將繼續支援烏克蘭。歐盟委員會以俄羅斯凍結在歐盟的資產抵押,向烏克蘭批出10億歐元(約84億港元)貸款。通過視像方式與會的烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskyy)對此表示感謝。



澤連斯基與會時請求歐盟批出至少50億歐元(約421億港元)的資金以購買武器,但提案未獲通過。連同今次這筆貸款,歐盟今年來向烏克蘭提供的貸款總額達40億歐元。

歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)表示,透過提供這筆貸款,歐盟重申對烏克蘭的堅定承諾,強調歐盟正幫助烏克蘭經濟保持正常運轉,重建被破壞的關鍵基礎設施。

2025年3月20日,比利時布魯塞爾,圖為歐爾班出席領導人峰會。(Reuters)

歐盟最高外交事務官員歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯(Kaja Kallas)在會議前呼籲歐洲領導人支持烏克蘭。

除匈牙利總理歐爾班(Viktor Orbán)外的歐洲領導人聯合聲明挺烏到底,將繼續向烏克蘭提供定期、可預料的財政支持,並即刻加強努力,以應對烏克蘭的軍事和國防需求。

歐爾班聲明指,「歐洲理事會呼籲俄羅斯展現真正的政治意願以結束戰爭(The European Council calls on Russia to show real political will to end the war)」,他兩周前持相同立場並拒絕歐盟。

澤連斯基對歐爾班不滿,稱他一個人阻礙了對整個歐洲大陸而言很重要的決定,形容他此舉是反歐盟的行為。

彭博:部份歐洲領導人擬下週在巴黎開會 討論俄烏局勢

彭博社周五引述消息人士指,包括德國、意大利、波蘭的歐盟國家領導人,與英國、加拿大非歐盟國家的領導人計劃在下週齊聚巴黎,舉行商討俄烏局勢的會議,澤連斯基早前指屆時亦將出席。

2025年3月20日,比利時布魯塞爾,圖為馮德萊恩與朔爾茨出席領導人峰會。(Reuters)

美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)上台後斡旋俄烏和平,但近期頻頻與點燃戰火的俄羅斯總統普京(Vlamidir Putin,又譯普丁或蒲亭)接觸談判,歐洲擔心特朗普為盡快達成和平不顧烏克蘭利益。