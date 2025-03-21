歐盟領導人誓挺烏克蘭到底　批逾80億貸款援烏

俄烏戰火燃逾3年，歐盟周四（3月20日）在比利時布魯塞爾召開領導人峰會，討論俄烏局勢，稱將繼續支援烏克蘭。歐盟委員會以俄羅斯凍結在歐盟的資產抵押，向烏克蘭批出10億歐元（約84億港元）貸款。通過視像方式與會的烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）對此表示感謝。



澤連斯基與會時請求歐盟批出至少50億歐元（約421億港元）的資金以購買武器，但提案未獲通過。連同今次這筆貸款，歐盟今年來向烏克蘭提供的貸款總額達40億歐元。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，透過提供這筆貸款，歐盟重申對烏克蘭的堅定承諾，強調歐盟正幫助烏克蘭經濟保持正常運轉，重建被破壞的關鍵基礎設施。

2025年3月20日，比利時布魯塞爾，圖為歐爾班出席領導人峰會。（Reuters）

歐盟最高外交事務官員歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）在會議前呼籲歐洲領導人支持烏克蘭。

除匈牙利總理歐爾班（Viktor Orbán）外的歐洲領導人聯合聲明挺烏到底，將繼續向烏克蘭提供定期、可預料的財政支持，並即刻加強努力，以應對烏克蘭的軍事和國防需求。

歐爾班聲明指，「歐洲理事會呼籲俄羅斯展現真正的政治意願以結束戰爭（The European Council calls on Russia to show real political will to end the war）」，他兩周前持相同立場並拒絕歐盟。

澤連斯基對歐爾班不滿，稱他一個人阻礙了對整個歐洲大陸而言很重要的決定，形容他此舉是反歐盟的行為。

彭博：部份歐洲領導人擬下週在巴黎開會 討論俄烏局勢

彭博社周五引述消息人士指，包括德國、意大利、波蘭的歐盟國家領導人，與英國、加拿大非歐盟國家的領導人計劃在下週齊聚巴黎，舉行商討俄烏局勢的會議，澤連斯基早前指屆時亦將出席。

2025年3月20日，比利時布魯塞爾，圖為馮德萊恩與朔爾茨出席領導人峰會。（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上台後斡旋俄烏和平，但近期頻頻與點燃戰火的俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）接觸談判，歐洲擔心特朗普為盡快達成和平不顧烏克蘭利益。