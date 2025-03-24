NJZ暫別 韓媒指寧願暫停演藝活動也不回ADOR 經紀公司：遺憾
撰文：洪怡霖
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韓國女團NJZ（前NewJeans）周一（24日）宣布暫停所有演藝活動。經紀公司ADOR對此表示遺憾。
由Minji、Hanni、Danielle、Haerin及Hyein在組成的NJZ周日在香港參加國際潮流文化盛事「ComplexCon」公開新歌《Pit Stop》，不過她們活動接近尾聲時宣布今後可能會暫別舞台。
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韓國法院就NJZ與經理人公司的合約糾紛作出臨時判決，表示成員不得自行進行演藝活動，NJZ尊重法院的決定，將繼續為自己發聲，不會後悔自己的選擇。
首爾中央地方法院21日批准經紀公司ADOR要求禁止NJZ活動的保全申請，裁定NJZ不得獨立開展演藝活動。
韓聯社、《朝鮮日報》等指，NJZ上述發言可被解讀為，即使其暫停演藝活動，也不會回到ADOR。
NJZ五名成員2024年11月以ADOR違反專屬合約為由宣布解約，開始獨自開展演藝活動。對此，ADOR今年1月針對NJZ成員向法院提出保全申請，要求法院認可ADOR的經紀公司地位並禁止NJZ未經允許獨立開展任何演藝活動。
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