特朗普：4月2日加徵進口汽車25%關稅

早前指將在4月2日對全球國家的加徵對等關稅的美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)周三(3月26日)預告部份細節,稱屆時將永久對進口汽車加徵25%關稅。



特朗普在白宮橢圓形辦公室中發表講話,將對「所有未在美國製造的汽車徵收25%的關稅(We will do 25% on all cars not made in USA)」,他預料這將吸引其他國家來到美國投資建設工廠,強調命令會繼續推動美國汽車業發展。

2025年3月26日,美國華盛頓,圖為特朗普在白宮橢圓形辦公室中發表講話。(Reuters)

特朗普講話期間形容「汽車關稅是永久性的(auto tariffs are permanent)」,他還補充,若企業在美國製造汽車,則無需繳納關稅;若汽車零件是在美國生產、但整輛車不是,那麼這些零件將不受關稅影響。特朗普還稱,屆時美國將會對木材和藥物徵收關稅。

他看好這項將在4月2日簽署、並在4月3日正式實行的行政命令,稱預料關稅將在每年為美國帶來超過1000億美元(約7776億港元)的額外收入。

特朗普早前指,他將4月2日稱為「解放日」(Liberation Day),而他今次預告的汽車關稅為當中的一部份。特朗普周三形容,旗下政府屆時會對實施的對等關稅計劃,採取更加「寬鬆的態度(make it very lenient)」,而「這些承受關稅的國家會感到驚喜( they’ll be pleasantly surprised)」。

指或對華稍降關稅 憂Tesla生意受損

特朗普盟友、美國億萬富豪馬斯克(Elon Musk)旗下電動車品牌特斯拉(Tesla)在中國建有多家工廠,按照特朗普預告的關稅細節,這些在中國生產的特斯拉電動車運抵美國後,預料將對此加徵25%的關稅。

特朗普談及此事指,有可能對華稍微降低關稅,因「汽車關稅對特斯拉而言並無太大好處(auto tariffs net neutral of maybe good for tesla)」。

2025年3月26日,美國華盛頓,圖為特朗普在白宮橢圓形辦公室發表講話,稱自4月2日起將對進口汽車加徵25%的關稅。(Reuters)

白宮:汽車關稅適用私家車、輕型貨車等 但免對USMCA協議下產品徵稅

白宮新聞副發言人Harrison Fields在特朗普講話後在社交平台發布汽車關稅細節,指關稅適用於私家車、輕型貨車等,以及包括引擎、變速箱等在內的主要汽車零件,但在必要條件下,汽車關稅範圍還將擴大至其他零件。

白宮刊登的公報指出,特朗普對整輛汽車加徵的25%關稅將在4月3日凌晨實行,不過對汽車零件加徵的關稅則在《聯邦公報》中指定日期下進行,但最晚不會遲於今年的5月3日。

特朗普上月底威脅對墨西哥與加拿大加徵25%關稅,對進口汽車產品做出加徵關稅決定。白宮解釋,在美國海關及邊境保衛局(CBP)與美國商務部進行協商並建立徵關稅機制前,《美墨加協定(USMCA)》下的汽車零件將豁免今次特朗普提出的關稅。

特朗普在預告部份關稅細節前參加白宮的女性歷史月(Women's History Month)活動,他稱讚並感謝女性付出,還點名表揚內閣中多位女性成員。