特朗普政府暫停批部份綠卡　料影響難民與受庇護者獲永居身份

誓言打擊非法移民的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）重返白宮後輪番對他們揮舞「驅逐大棒」，美媒引述消息人士指，美國公民及移民服務局（USCIS）近期指示官員暫停處理那些由難民或受庇護者遞交的綠卡申請，以配合特朗普。



哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，美國國土安全部證實此事，稱USCIS暫停部份批准綠卡程序是旨在完成進一步的篩選與審查，以查清潛在的欺詐、公共安全或國安問題。

報道指，USCIS舉動是根據特朗普上任首日命令，他下令聯邦機構「盡可能對所有打算入境、正在入境或已在美國境內的外國人進行審查和篩選」。

綠卡也稱為永久居民卡，可讓持有人在美國永久居留與工作，這是外國人獲得美國公民身份的一個途徑，包括難民與受庇護者在內，外國勞工以及他們的家庭成員，均可通過這程序合法取得美國永久居留權。