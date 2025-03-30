萬斯偕妻子訪格林蘭遭冷待　英媒：沒當地人願意與他們交流｜有片

美國副總統萬斯（JD Vance）與妻子烏莎（Usha Vance）3月28日訪問格陵蘭（Greenland）。英國媒體引述丹麥媒體報道，美國官員曾嘗試挨家挨戶邀請當地民眾與烏莎進行交流，但卻遭到拒絕。從網上的影片可見，萬斯在美軍基地抱怨「當地氣候太冷」（cold as shxt）。萬斯夫婦最後取消了在當地的大部份行程，只是在美軍的皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base）逗留3小時就匆匆結束這趟訪問。



美國副總統萬斯在格陵蘭的美軍基地向駐軍表示「當地氣候太冷」：

英國《獨立報》引述丹麥TV-2報道，在萬斯夫婦展開行程前，美國政府的代表在格陵蘭首府努克（Nuuk）挨家挨戶敲門，嘗試詢問居民是否有興趣接待副總統夫人烏莎。丹麥電視台的記者表示，美方人員不斷被當地民眾拒絕。

美國副總統萬斯夫人烏莎在IG上傳影片，期待與格陵蘭的居民會面：

據報道，烏莎原定計劃在當地參加一場狗拉雪橇比賽，她在Instagram上分享一段影片，表示她「正在和孩子們一起閱讀有關比賽的所有信息」，並「期待與島上的居民見面」。

報道指，這項安排最終未能實現。萬斯與妻子烏莎只是在美軍的皮圖菲克太空基地停留3小時就匆匆結束他們的格陵蘭訪問。