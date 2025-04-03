特朗普宣布新關稅計劃在即　形容今天是「美國解放日」

美國總統特朗普（Donald Trump，川普）將於美東時間4月2日下午（香港時間3日凌晨）宣布針對世界各地貿易夥伴的對等關稅計劃，而相關關稅將於宣布後即時生效，而對進口汽車徵收25%關稅的措施則預計於3日生效。特朗普同日稍早在社交媒體上稱今天是「美國解放日」（Liberation day in America）。



路透社報道，隨着宣布關稅計劃的時間愈來愈接近，特朗普在社交平台Truth Social表示今天是「美國解放日」；白宮也於同在社交平台X上稱「美國，解放日快樂！」

報道稱，美國聯邦公報顯示，特朗普針對進口汽車徵25%關稅的措施將於美東時間4月3日凌晨12時01分生效；而針對進口汽車零件的25%關稅則不遲於5月3日生效。

美國白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）此前在記者會上表示，特朗普2日宣布的關稅將「立即生效」。她當時強調：「（美國）是時候落實對等（關稅）了，也是總統採取歷史性變革，為美國人民做出正確決定的時候了。」

2025年3月26日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮橢圓形辦公室發表講話，稱將對進口汽車加徵25%的關稅。（Reuters）

惟截至2日上午，白宮尚未發布上述關稅計劃的正式通知，而按照正常程序，相關通知必須在關稅生效前發布。