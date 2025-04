美國關稅｜特朗普對華加徵34%稅率點計算？　美媒揭這數字÷2即成

美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)周三(4月2日)宣佈世界上185個貿易伙伴加徵對等關稅,各國稅率不盡相同,例如對華加徵34%關稅。美媒揭露這稅率的計算方式,其實就是跟美國與其夥伴的貿易逆差數字有關,還質疑特朗普政府設置稅率不夠嚴謹且缺乏依據。



美國貿易代表署(Office of the US Trade Representative,USTR)刊出公告,說明這一稅率的計算方程式。

美國貿易代表署刊出具體計算公式,但這公式本質上是基於美國與外國的貿易逆差除以該國的出口得出。

《紐約時報》、彭博社等均指,這公式本質上就是跟美國與外國的貿易逆差有關。

例如美國在2024年對中國的貿易逆差為2919億美元,與此同時美國還向中國進口價值4338億美元的商品,二者相除就能得出中國對美國的貿易順差,佔美國向中國進口貨物價值的67%。

特朗普在簽署行政命令前向公眾出示數據表,其中聲稱中國對美國徵收67%的關稅,這說法引發外界質疑,但無論如何,美國聲稱中國對美國徵收67%的關稅,再除以2,就能得出34%的關稅稅率,這一數據恰好與特朗普宣佈對華加徵34%的關稅的稅率相吻合。

這一計算方式也同樣用於規定美國對除中國外的其他184個貿易伙伴上。

圖為美媒發掘特朗普對等關稅計算過程。(01製圖)

白宮在特朗普宣佈對等關稅前,稱這些稅率由經濟顧問委員會使用成熟的方法計算得出,其後也在補充時承認,計算依據在於美國與任何貿易伙伴間的貿易逆差,還強調這貿易逆差是貿易伙伴所有不公平貿易做法與「欺詐」行為的總和。

《紐約時報》還報道,據特朗普所指,最後稅率是除2後的數字,是因為他「仁慈」(kind)。

美國向185個貿易伙伴加徵對等關稅: