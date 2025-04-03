美國關稅｜特朗普對華加徵34%稅率點計算？　美媒揭這數字÷2即成

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周三（4月2日）宣佈世界上185個貿易伙伴加徵對等關稅，各國稅率不盡相同，例如對華加徵34%關稅。美媒揭露這稅率的計算方式，其實就是跟美國與其夥伴的貿易逆差數字有關，還質疑特朗普政府設置稅率不夠嚴謹且缺乏依據。



美國貿易代表署（Office of the US Trade Representative，USTR）刊出公告，說明這一稅率的計算方程式。

美國貿易代表署刊出具體計算公式，但這公式本質上是基於美國與外國的貿易逆差除以該國的出口得出。

《紐約時報》、彭博社等均指，這公式本質上就是跟美國與外國的貿易逆差有關。

例如美國在2024年對中國的貿易逆差為2919億美元，與此同時美國還向中國進口價值4338億美元的商品，二者相除就能得出中國對美國的貿易順差，佔美國向中國進口貨物價值的67%。

特朗普在簽署行政命令前向公眾出示數據表，其中聲稱中國對美國徵收67%的關稅，這說法引發外界質疑，但無論如何，美國聲稱中國對美國徵收67%的關稅，再除以2，就能得出34%的關稅稅率，這一數據恰好與特朗普宣佈對華加徵34%的關稅的稅率相吻合。

這一計算方式也同樣用於規定美國對除中國外的其他184個貿易伙伴上。

圖為美媒發掘特朗普對等關稅計算過程。（01製圖）

白宮在特朗普宣佈對等關稅前，稱這些稅率由經濟顧問委員會使用成熟的方法計算得出，其後也在補充時承認，計算依據在於美國與任何貿易伙伴間的貿易逆差，還強調這貿易逆差是貿易伙伴所有不公平貿易做法與「欺詐」行為的總和。

《紐約時報》還報道，據特朗普所指，最後稅率是除2後的數字，是因為他「仁慈」（kind）。

美國向185個貿易伙伴加徵對等關稅：