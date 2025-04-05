特朗普關稅｜魯比奧：美國需要重回製造業時代

在特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布加徵關稅後，美股三大股指持續下跌，市場動盪不安。《華爾街日報》報道，4月4日，在布魯塞爾召開的北約外長會議上，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）為特朗普的關稅政策辯護。儘管市場正遭遇崩盤，他依舊錶示，美國需要回到製造業時代，雖然眼下面臨關稅衝擊，但經濟最終會恢復。



在為特朗普辯解時，魯比奧還不忘將矛頭指向中國。他聲稱：「如果你是一間公司，在中國生產大量產品，突然股東或投資者意識到，生產成本將顯著上升，股價必然會受到影響。但只要市場明確了規則，最終市場將會自我調整。」

2025年4月4日，美國務卿魯比奧（Marco Rubio）在位於比利時布魯塞爾的北約總部，向記者發表講話。（Reuters）

他解釋說，美國擁有世界上最大的消費市場，但唯一出口的卻是服務。「我們需要阻止這種現象，需要回到我國能夠製造產品的時代。」他堅稱，「總統（特朗普）正確地得出結論，當前的全球貿易狀況對美國不利，但對他人有利。他將改變這種情況，他這樣做絕對正確。」

「我認為，說經濟正在崩潰是不公平的」，他補充道，「正在崩潰的是市場，因為市場是建立在公司的股票價值基礎上的，而這些公司如今的生產方式對美國不利。」

稍晚些時候，白宮經濟顧問委員會主席米蘭（Stephen Ira Miran）也為特朗普的政策辯護，接受霍士新聞（Fox News）採訪時，他表示：「過度貿易失衡和過度全球化的弊端並非一夜之間形成，也不會在短期內得到解決。」他坦言，政策調整的衝擊將非常劇烈，並無可避免，「這就是遊戲規則。這就是目前金融市場的情況。」

由特朗普提名的白宮經濟顧問委員會（CEA）主席候選人米蘭（Stephen Miran）曾在幾家中型對沖基金任職。

美國全國廣播公司（NBC）報道，當地時間4月4日，標普500指數收盤下跌6%。科技股佔比較高的納斯達克綜合指數下跌5.8%。道瓊斯工業平均指數下跌超過2200點，跌幅約5.5%。

目前，納斯達克指數較去年12月的高點下跌了22%，納斯達克綜合指數進入熊市（即從高點下跌超過20%）。標準普爾指數較今年2月的高點下跌了約17%。

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