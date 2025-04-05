美國首次載人繞地球兩極飛行任務團隊返回地球

美國太空探索技術公司（SpaceX）「私人」宇航團隊周五（4日）結束人類首次載人繞地球兩極飛行任務，搭乘「龍」飛船返回地球。



根據新華社，太空探索技術公司介紹，該宇航團隊在結束為期約4天的在軌飛行後，於美國西部時間周五上午4日9時19分（香港時間5日上午12時19分）返回地球，濺落在加州海岸附近。這是該公司載人飛船首次在太平洋濺落。

執行此次代號「Fram2」任務的4名太空人分別是來自馬耳他的任務指揮官王純（音譯）、來自挪威的飛船指揮官米克爾森（Jannicke Mikkelsen）、來自德國的任務飛行員羅格（Rabea Rogge）以及來自澳洲的任務專家兼醫療官菲利普斯（Eric Philips）。這是4名太空人的首次太空飛行任務。

該團隊搭乘「龍」飛船於3月31日從佛羅里達州甘迺迪航天中心發射升空。太空探索技術公司的「獵鷹9」火箭把飛船送入軌道傾角為90度的極地軌道。太空人飛越地球兩極，從距地面約430公里的高度觀察探索兩極，並研究太空環境中的人體健康。

據介紹，任務期間，團隊開展了22項實驗，包括首次在太空拍攝人體X射線圖像，首次嘗試在太空種植蘑菇等。太空人還使用可穿戴設備監測任務期間睡眠、壓力、激素水平、血糖等健康數據，研究太空飛行及微重力環境對人體健康的影響。在安全返回地球後，宇航團隊在沒有額外醫療和操作團隊輔助下出艙，以幫助研究太空人在執行太空任務之後無輔助狀態下的活動能力。