內塔尼亞胡今啟程赴美　將與特朗普會晤討論關稅等議題

以色列總理辦公室4月5日證實，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）將於4月6日啟程赴美國訪問，並與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會晤討論關稅等問題。前者料將成為美國2日宣布對貿易夥伴加徵「對等關稅」後，首位訪美與特朗普會面的外國領袖。



路透社報道，總理辦公室5日發聲明表示，正在匈牙利進行訪問的內塔尼亞胡將於週日前往美國。

聲明表示，內塔尼亞並與特朗普討論關稅、推動被扣押人質獲釋、伊朗威脅、應對國際刑事法院（ICC）等一系列議題。而4名以色列官員和1名白宮官員先前曾指，兩國領導人將於7日會晤。

2025年2月4日，美國華盛頓，圖為特朗普與內塔尼亞胡在白宮舉行記者會。（Reuters）

報道稱，由於兩國曾簽定自由貿易協定，約98%來自美國進口商品都已免關稅，以色列甚至於1日取消了對美國剩餘的關稅。不過在特朗普宣布一系列的「對等關稅」中，仍包括對以色列加徵17%關稅。