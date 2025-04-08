美國關稅｜7黨友倒戈撐限制總統權力　美媒：特朗普將否決法案

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的關稅措施震盪全球，針對兩黨參議員提案限制總統單方面徵收關稅權力，據美媒Axios報道，即使法案在國會獲得通過，特朗普仍將予以否決。知情人士透露，特朗普對這項法案感到惱火。



圖為2025年4月2日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮簽署對等關稅行政命令，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick） 在旁。（Reuters）

報道指出，法案由民主黨參議員坎特韋爾（Maria Cantwell）、共和黨參議員格拉斯利（Chuck Grassley）於3日共同提出，已有7名共和黨參議員倒戈簽署支持。

坎特韋爾表示，法案首次提出就得到兩黨這麼多人支持並不常見，認為這反映議員們的焦慮情緒。

Axios報道，4月7日看到由白宮致送國會的聲明，稱如果這項法案獲得通過，將妨礙總統制定外交政策，以及保護國家安全的權力和職責，即使在國會獲得通過並遞交給總統，他仍將予以否決。