美國關稅｜7黨友倒戈撐限制總統權力 美媒：特朗普將否決法案
撰文：蕭通
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的關稅措施震盪全球，針對兩黨參議員提案限制總統單方面徵收關稅權力，據美媒Axios報道，即使法案在國會獲得通過，特朗普仍將予以否決。知情人士透露，特朗普對這項法案感到惱火。
報道指出，法案由民主黨參議員坎特韋爾（Maria Cantwell）、共和黨參議員格拉斯利（Chuck Grassley）於3日共同提出，已有7名共和黨參議員倒戈簽署支持。
坎特韋爾表示，法案首次提出就得到兩黨這麼多人支持並不常見，認為這反映議員們的焦慮情緒。
Axios報道，4月7日看到由白宮致送國會的聲明，稱如果這項法案獲得通過，將妨礙總統制定外交政策，以及保護國家安全的權力和職責，即使在國會獲得通過並遞交給總統，他仍將予以否決。
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