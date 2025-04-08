美韓軍艦製造商簽署合作協議　提升美海軍造船能力　追趕中國

美國最大的軍用船舶製造商英格爾斯工業（Huntington Ingalls Industries，簡稱HII）和韓國現代重工（Hyundai Heavy Industries）4月7日簽署一項協議，該協議旨在幫助美國提升造船能力，以擴展艦隊規模，追趕中國步伐。



據美媒報道，分析人士長期呼籲美國與韓國、日本等盟友在軍艦製造領域展開合作，以追趕中國的軍艦製造速度。勞動力短缺是美國目前造船產能的主要限制。前美國海軍上校舒斯特（Carl Schuster）表示，此次簽署的協議「於緩解美國造船能力不足是一個良好的開端。」

根據現代重工網站介紹，公司在韓國蔚山擁有世界上最大的造船廠，建造了全球10%的船舶。

韓國造船業自1980年已躋身世界一等，與日本及後起的中國較勁，尤其是在高技術商船巿場。現代重工的蔚山造船廠是世界上最大的造船廠。（Getty）

現代重工在一份聲明中表示，合作的目標是為提高兩國的造船能力，並加強雙邊安全合作。韓國議員柳勇元（Yu Yong-weon）則稱此次協議簽署，是「韓美船舶製造和國防工業合作的新型雙贏模式」。