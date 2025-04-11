多米尼加夜總會天花倒塌：搜救工作結束　增至221死

多米尼加首都聖多明各（Santo Domingo）一間夜總會屋頂坍塌的事故，目多米尼加有關部門周四（10日）表示，搜救工作已結束，遇難人數升至221人。據報遇難者包括美國職棒大聯盟51歲退役球員多特爾（Octavio Dotel），以及多米尼加蒙特克里斯蒂省省長Nelsy Cruz，她在送院後傷重不治。



事發在當地4月8日凌晨，當時現場有表演節目，據報場內有多達1000人，期間屋頂突然坍塌，現場漆黑一片。

當局派出約400名救援人員持續在瓦礫中搜尋生還者，現場傳出受困者的大聲呼救。事發後，夜總會屋頂位置出現一個大洞，一部起重機吊走一些較大型石塊，大批工人在場挖掘，數十架救護車到場將傷者送院。

當地官員稱，事發時，知名歌手Rubby Perez正在台上演唱。他的女兒說屋頂倒塌後自己能夠脫險，但父親卻走避不及，目前被困，但她確認爸爸仍然生存。其經理人則指事出突然，一度以為是地震，伏在地上並保護頭部，但樂團中一名色士風樂手在事故中死亡。

總統阿比納德爾（ Luis Abinader）宣布全國哀悼三天，以悼念事故遇難者。當局表示將徹查事故原因，目前重點放在救援工作。應急行動中心表示，只要仍有生存希望，所有相關部門都會努力搜尋或營救被困者，又呼籲民眾捐血救人。

事發的夜總會經營已50多年，每逢周一晚上有表演，直至凌晨時份。夜總會方面發表聲明指，正全面並透明地配合當局的工作。