貿易戰｜經濟師：特朗普因債市壓力跪低　料將不斷延後實施日期

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）發動的關稅戰再有驚人發展，特朗普美國時間4月9日下午宣布，鑑於各國積極回應他就貿易議題的訴求，他決定向全球超過75個國家暫緩實施「對等關稅」，惟將對中國的關稅增加到125%。凱投宏觀（Capital Economics）首席北美經濟學家安斯禾夫（Paul Ashworth）表示，特朗普這次政策急轉彎是「迫於市場壓力」（under market pressure），尤其是債券市場的壓力，延後實施關稅政策。



據美國媒體報道，這位經濟學家9日在給客戶的信中寫道，特朗普4月2日公布「對等關稅」後，美股隨即大跌，儘管特朗普抵禦了股票市場的的下跌，惟當「債券市場也開始走弱，他放棄那令人觸目驚心的高關稅只是時間問題」（once the bond market began to weaken too, it was only a matter of time before he folded on his eye-wateringly high tariffs）。

凱投宏觀（Capital Economics）首席北美經濟學家安斯禾夫（Paul Ashworth）：

報告指：「我們現在的假設是，特朗普會因為市場反應而一再延長「暫停」（pause），這代表最終結果將與他競選時提出的10%的普遍關稅（universal tariffs）非常相似。」

美國和中國都不太可能在未來數日內就作出讓步，儘管兩國之間會進行談判，但全面恢復到特朗普上台之前的關稅水平的可能不大。在凱投宏觀任職24年的安斯禾夫認為，對中國徵收的實際關稅稅率最終可能會落在60%左右。

2025年4月9日，美國華盛頓，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令。（Reuters）

考慮到油價近期下跌帶來的通縮效應，安斯禾夫表示：「我們預計美國的通脹最高將去到4%左右。」凱投宏觀寫道，這個數字是美聯儲2%目標的兩倍。「我們預計未來四個季度，美國GDP年的增長率應為1.0%至1.5%。」