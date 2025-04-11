習近平：中國發展從不靠誰恩賜　更不畏懼任何無理打壓

4月11日上午，中國國家主席習近平在北京釣魚台國賓館會見來華訪問的西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）。



根據央視，習近平指，當前，世界百年變局加速演進，多重風險挑戰疊加，各國唯有團結協作，才能維護世界和平穩定，促進全球發展繁榮。國際情勢愈是變亂交織，中西關係良好穩定發展的重要性就愈突顯。今年是中國和西班牙建立全面戰略夥伴關係20周年，中方願與西班牙打造更有戰略定力、更富發展活力的全面戰略夥伴關係，為兩國人民增進福祉，為中歐關係增添動力，也為促進世界和平、穩定、發展作出更大貢獻。

習近平強調，風物長宜放眼量。中西友好是兩國人民基於傳統友誼、現實需求、長遠利益所做的正確抉擇。雙方要繼續鞏固相互支持的政治基礎，相互信賴、相互尊重，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互支持，特別是支持彼此維護主權和領土完整。中國14億多人口的消費升級需求與產業轉型潛力，將為世界經濟提供強勁動力。中國願同西班牙運用互利互補的合作優勢，發揮好經貿、科技合作機製作用，深挖新能源、高技術製造業、智慧城市等領域合作潛力，打造更多互利合作成果。要趙續相知相親的友好傳統，傳承好兩國人民深厚的「奧運情」、「熊貓情」，打造「歡樂春節」等新的「金字招牌」，擴大互派留學生規模，讓更多青年成為中西友好的生力軍。中西都是支持多邊主義和開放合作的正面力量，雙方要推動建構公正合理的全球治理體系，維護世界和平與安全，促進共同發展繁榮。

習近平指出，中國一直視歐盟為多極世界重要一極，是明確支持歐盟團結發展壯大的主要大國。當前情勢下，共同打造中歐和平、成長、改革、文明四大夥伴關係具有重要現實意義。中歐應堅持夥伴定位，堅持開放合作。中方願與歐方共同慶祝建交50年，推動中歐關係繼往開來，朝向戰略穩定和相互成就的方向發展，更好造福中歐人民和國際社會。

習近平強調，打關稅戰沒有贏家，同世界作對，將孤立自己。 70多年來，中國發展始終靠的是自力更生、艱苦奮鬥，從不靠誰的恩賜，更不畏懼任何無理打壓。無論外部環境如何變化，中國都將堅定信心、保持定力，專注於辦好自己的事。中國和歐盟都是世界主要經濟體，都是經濟全球化和自由貿易的堅定支持者，雙方經濟總量超過世界經濟總量三分之一，已經形成緊密的經濟共生關係。中歐應該履行國際責任，共同維護經濟全球化潮流和國際貿易環境，共同抵制單邊欺凌行徑，不僅維護自身正當權益，也維護國際公平正義，維護國際規則和秩序。

桑切斯表示，西班牙和中國建立全面戰略夥伴關係20年來，始終相互尊重、友好合作，兩國關係不斷深化發展。在習近平主席領導下，中國取得卓越發展成就，為世界繁榮穩定做出重大貢獻。西班牙重視對華關係，堅定不移奉行一個中國政策，願同中方保持高層交往，深化貿易、投資、科技創新、綠色能源等領域互利合作，加強教育、文化、旅遊領域交流，推動兩國關係邁上新台階。中國是歐盟重要合作夥伴，西班牙始終支持歐中關係穩定發展。歐方堅持開放自由貿易，致力於維護多邊主義，反對單邊加關稅。貿易戰不會有贏家。面對複雜嚴峻的國際情勢，西班牙和歐盟願與中方加強溝通協作，維護國際貿易秩序，攜手應對氣候變遷、貧窮等挑戰，維護國際社會共同利益。

雙方也就烏克蘭危機等交換了意見。

王毅參加會見。