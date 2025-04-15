特朗普關稅｜印尼部長將赴美談關稅　料增加進口美國產品

印尼高級部長將前往華盛頓，向白宮方面提出大幅增加美國進口產品的提議和投資方案，爭取避免美方徵收高額關稅。



路透社報道，印尼經濟統籌部長艾爾朗加（Airlangga Hartarto）、財政部長慕燕妮和外交部長蘇吉奧諾（Sugiono）將率領代表團，將在4月16日至23日到美國進行談判。

2022年11月14日，印尼峇里島努沙杜瓦（Nusa Dua），印尼經濟統籌部長艾爾朗加（Airlangga Hartarto）在二十國集團工商峰會（B20 Summit）上發表講話。（Reuters）

艾爾朗加星期一（4月14日）說，代表團將與美國政府高級官員舉行會談，包括財政部長貝森特（Scott Bessent）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）和國務卿魯比奧（Marco Rubio）。

他也說：「印尼將根據自身需求從美國採購商品。」

他上周曾透露，雅加達將購買更多液化天然氣和液化石油氣等產品，以縮小與美國之間的貿易差距。

2023年6月8日，印尼經濟統籌部長艾爾朗加（Airlangga Hartarto）在印尼雅加達的辦公室接受路透社採訪。（Reuters）

印尼經濟事務統籌部秘書蘇西維約諾（Susiwijono Moegiarso）說，印尼將提議採購價值180億至190億美元（約1,396億至1,474億港元）的美國商品，作為縮減美方對印尼貿易逆差的對策。

印尼投資部副部長託多圖阿（Todotua Pasaribu）說，印尼也可能提出由國有企業赴美投資石油、天然氣與訊息技術領域的計劃。

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布對等關稅措施。（Reuters）

財政部長慕燕妮上周宣布，印尼將把部分商品的進口稅從2.5％下調至0.5％，包括手機和筆記本電腦。至於美國鋼鐵和醫療設備等產品，印尼也將進口關稅從5％至10％，下調至0％至5％。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）早前宣布對印尼產品徵收32％關稅，但他後來於4月9日暫停對等關稅90天，這期間將關稅降低至10％。

根據印尼政府的數據，美國是印尼第三大出口目的地，印尼去年對美國的貿易順差達168億美元，其中電子產品、服裝和鞋類是主要出口產品。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

