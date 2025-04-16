中國人形機械人市場規模今年預計佔全球約一半

今年中國人形機械人市場規模預計達82.39億元（約87.2億港元），佔全球約50%。



據中新社報道，為期兩天的第二屆中國人形機械人與具身智能產業大會周二（4月15日）在北京開幕。會上發布《2025人形機械人與具身智能產業研究報告》。

報告指出，2024年以來，在上下游產業鏈協同等多重因素推動下，人形機械人產業呈現出技術不斷進步與創新、市場規模持續擴大、應用場景不斷拓展、政策支持與資本投入加大，以及國際合作與交流加強等發展態勢。

2025年3月28日，中國北京首鋼園區人形機械人創新中心的人形機械人。（Getty）

根據報告，2025年，人形機械人產業有望從技術驗證期向規模化商用期快速過渡。隨着成本下探與生態完善，產業有望複製新能源汽車發展路徑，成為中國經濟新增長極。

報告稱，人形機械人與具身智能加速演進，成為全球科技創新制高點。2025年，全球具身智能市場規模預計達195.25億元（約206.8億港元），2030年預計達2326.3億元（約2,463.7億港元），複合年增長率（CAGR）達64.18%。

報告提出，人形機械人作為以人為中心的通用載體，將是未來智能終端的核心入口。中國需以龐大內需市場為依託，加速技術短板突破與供應鏈自主化，同時通過場景落地搶佔標準話語權，從而在人形機械人等具身智能領域實現從局部領先到全面領跑的升級。

本文獲《聯合早報》授權轉載

