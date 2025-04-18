美國宣布對中國貨船徵收「港口費」　首階段180日後生效

英國媒體4月18日報道，美國政府宣布對停泊美國港口的中國貨船徵收「港口費」，計劃將分兩階段實行，首階段將於180日後生效；惟並不會像早前公布的劃一固定費用（flat fee），而是按照載貨輪載貨量徵收費用。



路透社引述美國貿易代表署（Office of the United States Trade Representative，USTR）報道，已完成對中國海事物流及造船業的301調查，並決定對停泊美國港口的中國貨船徵收費用，相關措施將於180日後生效，覆蓋中國擁有及營運以及在中國製造的貨船，並將按照貨輪的載貨量徵收。

美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）在一份聲明中表示：「船舶和航運對美國的經濟安全和貿易的自由流通至關重要。特朗普政府的行動將扭轉中國的主導地位，解決對美國供應鏈的威脅，並鼓勵美國製造船舶的需求信號。」

2024年12月17日，美國候任總統特朗普（Donald Trump）提名出任貿易代表的格里爾（Jamieson Greer）在華盛頓國會山莊與參議員John Cornyn（不在圖中）舉行會面。（Reuters）

對中國貨船將按載貨量徵收「港口費」

首階段（180日後生效）：

美國貿易代表署並沒有如早前公布，向大型船舶徵收固定的劃一費用，而是選擇根據載貨量的淨噸位或每個卸載的貨櫃徵收費用，這個模式回應了小型船舶營運商和鐵礦石等重型商品運輸商的呼籲。

自今年10月14日起，中國建造和擁有的船舶每噸的港口費用將為50美元（約388港元），在未來三年內該費用將每年增加30美元（約233港元）。

上述費用若高於另一種計算方法；即每個貨櫃港口費為120美元（約931.5港元），三年後這個數字將升至250美元（約1940.6港元），則沿用每噸載貨量計算港口費。

2025年4月8日，美國新澤西州港口貨櫃碼頭全景。在對中國實施104%關稅之前，美國港口的活動明顯增加。美國總統特朗普（Donald Trump）早前宣布將進一步提高關稅，以回應中國的報復。（Getty）

非中國公司擁有的中國建造的船舶每噸收費為18美元（約140港元），同期每年收費增加5美元（約39港元）。

上述港口費用適用於那些在一年內進入美國港口6次的貨船。

環球航運業巨頭地中海航運公司（MSC）和馬士基（MAERSK）的高層曾警告，按照這個算法港口費用將迅速上漲。他們旗下的貨船每次航行至美國都會停泊多個港口。

次階段（3年後生效）：

美國同時宣布在三年後對外國製造的液態天然氣貨輪徵收停泊「港口費」，美方指徵收所得將用於重振美國造船業。

2025年2月4日，美國加州，圖為來自中國的船隻停泊在洛杉磯港口。（Reuters）

報道指，此次修訂回應了全球航運業對早前方案的強烈反彈，反對者包括國內港口和貨船營運商以及美國煤炭、玉米、香蕉和水泥等各種貨物的運輸商。

美國貿易代表署提出了一些業界呼籲的豁免，同時採取逐步收取「港口費」；因為美國造船業現時每年僅生產五艘貨船，需要數年時間才能與中國每年超過1,700艘的產量競爭。

美國貿易代表署現時仍就上述港口政策進行公開聆訊，直至今年5月8日。