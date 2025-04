烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)指控中國向俄羅斯提供武器並稱下週將公開詳細證據後,根據路透社,烏克蘭制裁中國三個實體。



報道指,遭烏克蘭制裁的中國實體包括北京空天翔輝科技有限公司(Beijing Aviation And Aerospace Xianghui Technology Co. Ltd)、池州金瑞機械製造有限責任公司(Rui Jin Machinery Co. Ltd)以及中復神鷹碳纖維西寧有限公司(Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining Co. Ltd)。

中國外交部否認澤連斯基的指控,強調從來沒有向任何一方提供致命武器。