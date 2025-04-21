教宗方濟各逝世｜敢於破傳統　不可不知的幾個第一　昔為女囚洗腳

天主教教宗方濟各（Pope Francis）4月21日早上在梵蒂岡逝世，終年88歲。他身居教宗之位12年，以敢於打破傳統聞名，為民眾留下不同於以往教宗的印象。本文回顧方濟各在位以來的多個「第一」。



為何叫方濟各？他是第一個以「方濟各」為名的教宗

方濟各本名Jorge Mario Bergoglio，1936年生於阿根廷布宜諾斯艾利斯。新任教宗在當選後有改名傳統，起源於6世紀。

2013年3月13日，新當選的教宗方濟各（Pope Francis）在梵蒂岡樞機秘密會議選舉後，在聖伯多祿大教堂的陽台上與信眾見面。（Reuters）

在他就任第266任教宗前，從未有任何一位教宗在即位後，以「方濟各（Francis）」作為自己的教宗名，這個名字源於天主教聖人聖方濟各・亞西西（St. Francis of Assisi），他以謙卑、關愛窮人、和平精神和對自然的熱愛聞名。

方濟各在教宗選舉投票中勝出後表示，當時身邊的紅衣主教Cláudio Hummes提醒他「不要忘記窮人」，這令他想到聖方濟各，隨後以此作為名字。

同時方濟各這個名字也會讓人回想起耶穌會的創辦人之一、聖方濟沙勿略（St. Francis Xavier）。

方濟各當選後過着簡樸生活，他拒絕入住傳統的教宗住所宗座宮（Apostolic Palace）、選擇住在梵蒂岡聖瑪爾大之家（Domus Sanctae Marthae）普通套房。

2024年9月8日，教宗方濟各訪問巴布亞紐幾內亞瓦尼莫時戴上傳統頭飾。（Reuters）

逾千年來第一個非歐洲本土出生教宗、第一個出身耶穌會教宗

Bergoglio在2013年3月13日就任第266任教宗，成為一千多年來第一位出生在歐洲以外的教宗。他的前任教宗本篤十六世（Pope Benedict XVI）則是近600年來第一位自願退休的教宗。

方濟各出身的天主教修會耶穌會（Society of Jesus），是天主教會最具影響力的修會之一，他就任後成為耶穌會成立近500年歷史中第一位成為教宗的耶穌會士。

第一個因支持同性戀權利獲選「年度風雲人物」的教宗

美媒The Advocate在2013年將方濟各評選為「年度人物」，表彰他為LGBT群體所做貢獻。

《時代》雜誌在2013年評選方濟各為「年度風雲人物」，以表彰他「以驚人速度改變天主教會的語調、觀感和焦點」。方濟各任內批准神父可祝福同性伴侶，他又表達支持同性戀者組織家庭的權利，提倡容許同性戀民事結合，但反對同性婚姻。

2013年12月23日，圖為教宗方濟各（Pope Francis）登上《時代》雜誌年度人物封面。（《時代》雜誌網站）

兩位教宗共進午餐 600年以來首次

2013年3月23日，方濟各在岡道爾夫堡與榮休教宗本篤十六世（Pope Benedict XVI）共進午餐，二人還一起禱告。

2013年10月，方濟各（右）在岡道爾夫堡與榮休教宗本篤十六世（左）共進午餐（Osservatore Romano Vatican Media via Vatican Pool/Getty Images）

第一個在儀式上為女性洗腳的教宗

方濟各2013年3月28日的聖周四（Holy Thursday，又稱濯足日）為女性和穆斯林洗腳，打破神職人員傳統上僅為男性洗腳的慣例，強調包容與服務。他當時在羅馬一處懲教所出席活動，為12人洗腳，其中有2人是女性。

2024年3月，他又為12名女囚洗腳，並指「主永遠不會厭倦寬恕」。