潘功勝華盛頓出席G20財長及央行行長會議　外界關注會否晤美財長

中國人民銀行發布聲明，行長潘功勝4月23至34日在美國華盛頓出席今年第二次G20財長和央行行長會議。會議討論了全球經濟展望、完善國際金融架構、應對非洲發展和增長困境等議題。中國人民銀行行長潘功勝出席會議並發言。外界關注在特朗普（Donald Trump，又譯川普）發動的貿易戰陰霾下，潘功勝會否在這次美國之行與美方官員舉行會面。



人民銀行的聲明指，與會各方表示，全球經濟持續復甦，但下行風險顯著上升，貿易緊張局勢、融資條件收緊、長期結構性挑戰交織疊加。各方對貿易摩擦升級的負面影響表示擔憂，呼籲加強對話和政策協調，完善多邊貿易體系，尋求符合各方利益的解決方案。各方支持構建更穩定、更高效、更有韌性的國際金融架構，強化多邊開發銀行融資能力，繼續提供發展融資。

耶倫2024年4月8日在北京會晤人民銀行行長潘功勝（Reuters）

潘功勝強調，經濟碎片化與貿易緊張局勢持續擾亂產業鏈供應鏈、削弱全球經濟增長動能，貿易戰、關稅戰沒有贏家，主要經濟體應加強參與國際宏觀經濟金融政策協調，採取實質行動推動國際合作，維護全球經濟和金融穩定。當前中國經濟開局良好，延續回升向好態勢，金融市場運行平穩。中國人民銀行將實施好適度寬鬆的貨幣政策，推動中國經濟高質量發展。

美國總統特朗普此前多次表示已經與中國就貿易、關稅問題進行談判，中方4月24日作出否認，指中美雙方並沒有就相關問題進行磋商或談判。特朗普同日駁斥北京的說法，聲稱雙方當天早上才剛進行會談。

2019年2月19日，圖為時任中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝見記者。（中國政府網）

潘功勝赴華盛頓出席一系列會議期間會否與美國財長貝森特（Scott Bessent）會面，引起外界高度關注。若事成將是關稅戰開打以來，兩國高層官員首度會晤。