教宗方濟各逝世｜累計15萬人瞻仰道別　稍後將封棺　葬禮今午舉行

天主教教宗方濟各（Pope Francis）4月21日早上逝世，享年88歲。他的靈柩自周三（22日）起在聖伯多祿大教堂（St. Peter's Basilica）開放信眾瞻仰3天。梵蒂岡表示，截至開放瞻仰的最後一天，累計有約15萬人向方濟各道別。羅馬聖教會總司庫法瑞爾（Kevin Farrell）將於25日晚上8時（香港時間26日凌晨2時）主持封棺儀式，方濟各的葬禮則於翌日上午10時（香港時間26日下午4時）舉行。



美國哥倫比亞廣播公司（CBS）25日報道，梵蒂岡當日稱，連日來有大量民眾向方濟各瞻仰道別，他們列隊走過棺材，有人邊走邊祈禱，有些人高舉手機拍攝。由於出席人數超出預期，梵蒂岡甚至一度將大教堂的開放時間延長。

2025年4月25日，從意大利首都羅馬觀望，當日有大量信眾排隊進入梵蒂岡聖伯多祿大教堂（St. Peter's Basilica）瞻仰已故天主教教宗方濟各（Pope Francis）的遺容。（Reuters）

為期三天的開放瞻仰時間於當日下午6時結束，之後方濟各的棺木將被密封，為周六的葬禮作準備。

根據遺矚，方濟各將葬在羅馬聖母大殿的教堂，墳墓銘文刻上「方濟各」的拉丁文，料最快周日向公眾開放。

2025年4月25日，教宗方濟各的遺體被安放在梵蒂岡聖伯多祿大教堂（St. Peter's Basilica）內，人們向方濟各道別。（Reuters）

另外，梵蒂岡表示，已確認有130個外國代表團出席葬禮，其中包括50位國家元首和10名在位君主。

已確認參加葬禮的外國政要包括美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）、美國前總統拜登（Joe Biden）、烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）、英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）等等。