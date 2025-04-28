加拿大汽車衝撞人群增至11死　溫哥華警方：疑犯曾多次受心理治療

加拿大大選前兩天，溫哥華（Vancouver）周六（4月26日）晚發生汽車衝撞人群事件，當時街上正慶祝一年一度菲律賓拉普拉普節（Lapu-Lapu Day），大批群眾正舉行慶典，一輛汽車高速衝向群眾。



溫哥華代理警察局長Steve Rai表示，事件增至11人死亡、數十人傷，且死亡人數可能還會上升。他指出，當時車輛衝入有「數百人」的人群中，死者有男有女及有年輕人。疑犯是一名30歲溫哥華男子，曾因心理健康方面問顯，與醫療專業人士有過「多次互動」。此前有媒體指疑犯為亞裔，Steve Rai暫未證實。



事前無跡象顯示需加強警力

SteveRai表示，30歲疑犯已經被捕，當局暫不準備談論可能的動機，但證據並顯示不涉恐怖主義行為。他重申，關於這起「可怕的罪行」為何發生、動機是什麼，以及是否可以採取任何措施預防，仍然有待進一步分析。他表示，刑事調查仍在進行，有100多名警官正在調查此案。

Steve Rai指出，在拉普拉普節前夕，沒有跡象表明需要加強警力，因為這項社區活動被認為「威脅程度較低」。事前並沒有任何已知威脅，警方與溫哥華市府及活動組織者協商後，決定不部署專職警察和重型車輛路障。另外，對於死傷者的年齡，暫時未能透露更多細節。

加拿大溫哥華4月26日晚上有汽車衝入出席節慶的人群後，現場一片凌亂。（X/@marcmaravillas）

菲律賓總統表示痛心

菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）表示，對事件感到痛心，向死難者家屬和當地菲律賓社區致以最深切哀悼。

有目擊者表示，肇事黑色SUV衝入人群後，約10多人倒在地上。司機曾試圖逃跑，但被途人追趕並被按在柵欄上約10分鐘，直到警察到達。

拉普拉普節為紀念菲律賓土著領袖拉普拉普抵抗西班牙殖民統治，和在1521年4月27日贏得麥克坦島戰役（the Battle of Mactan）。加拿大卑詩省政府於2023年將4月27日定為拉普拉普節，以表彰省內移民群體——菲律賓裔社區的文化貢獻。