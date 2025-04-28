美軍公布打擊胡塞武裝首份報告　襲逾800目標　擊斃數百成員

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上月中下令美軍打擊也門胡塞武裝（Houthi），聲稱回應武裝組織在亞丁灣與紅海對美國船隻的威脅。美國中央司令部（U.S. Central Command）周日（4月27日）發布行動以來首份報告，稱美軍行動持續至今襲擊超過800個目標，共擊斃數以百計的武裝組織成員與領導人。



報告指出，儘管胡塞武裝在美軍行動期間舉措反擊，但美軍的行動有成效，派出的杜魯門號（USS Harry S. Truman）與卡爾·文森號（USS Carl Vinson）兩個核動力航空母艦艦隊立下戰功，「令武裝組織的彈道導彈發射次數下降69%，襲擊美國無人機的攻擊次數則減少了55%」。

報告強調美軍行動還摧毀也門西部拉斯伊薩（Ras Isa）石油港口，令武裝組織石油補給受損。

報告指控伊朗正持續向武裝組織提供支援，誓言持續並加強打擊行動，「直至實現恢復該地區的美國船隻航行自由和美國威懾力的目標」。