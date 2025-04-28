全球2024年軍事開支達2.7萬億美元　增幅冷戰後最高

斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）公布2024年的全球軍事開支達2.7萬億美元，並指與2023年水平相比增加9.4%，形容增長幅度是冷戰結束以來最高。



日本放送協會（NHK）4月28日報道，SIPRI的報告指出，今次是全球連續10年增加軍事開支，而俄烏戰爭踏入第三年，歐洲及俄羅斯的相關開支繼續有增無減。

報告提到，俄羅斯在去年的軍事開支達1490億美元，比前年急增38%；烏克蘭同期則上升2.9%至647億美元，惟相等於當地GDP34%，是全球去年軍事負擔最重的國家。

俄烏戰爭陰霾未散，北約（NATO）成員國紛紛提升防衛能力，32個成員國都在去年增加軍事開支，其中德國、波蘭及瑞典的支出比前年分別增加28%、31%及34%。

烏克蘭受到戰爭影響，軍費持續有增無減。圖為2024年10月30日，一名烏軍士兵在烏克蘭頓涅茨克部署反步兵地雷，（Reuters）

至於美國及中國則是去年相關開支最多的首兩個國家，美國的軍事開支比2023年上升5.7%至9970億美元，佔全球總開支近四成；中國錄得7%增幅至大約3140億美元。

研究所表示，中國持續發展軍事，為東亞區內鄰國的軍事政策帶來影響，紛紛在有關開支上加碼，例如日本的開支達553億美元，與前年相比大幅增加21%，亦是自1952年以來的最大年度增幅。

報告亦特別指出，全球超過100個國家在去年提升軍事開支，警告這些國家持續將資源投放在軍事安全上，經濟及社會等問題將會在未來浮現。