美國伊利諾伊州汽車衝入一託管中心　造成至少4死6傷　司機被捕

美國伊利諾伊州（Illinois）4月28日有汽車衝入一所課後託管中心，造成至少4人死亡，年齡介乎4至18歲，另有6人受傷。當地警方表示，涉案司機已經被拘捕，他並未受傷，且車內無其他人。當局尚未公開涉案司機身分，正調查其犯案動機。



事發在中部查塔姆市（Chatham），當地住有約1.4萬人，距離伊利諾伊州首府斯普林菲爾德約5公里。《紐約時報》報道，警方稱當地時間周一下午3點20分左右，一架汽車在託管中心外撞倒3名受害者，及後還駛入中心，撞倒4人後從另一側駛出。

伊利諾伊州州長JB Pritzker發表聲明，向受害者及其家屬表示哀悼，並表示他的政府正關注事態發展。他說：「我們的社區失去了一群聰明、天真的年輕人，他們的前途一片光明。今天早上，父母們和孩子們告別，卻不知道這將是最後一次。我為這些家庭以及他們正在經歷的難以想像的悲痛感到沉重。」