路透社：美國家安全顧問沃爾茲與副手Alex Wong將離職

路透社引述消息指，美國國家安全顧問沃爾茲（Michael Waltz）與其副手Alex Wong將離職。



《大西洋月刊》（The Atlantic）雜誌編輯戈德堡（Jeffrey Goldberg）意外被拉入國安高層在加密通訊軟體Signal的群組後，國安顧問沃爾茲、國務卿魯比奧（Marco Rubio）及副總統萬斯（JD Vance）對空襲也門計畫的討論都被曝光。沃爾茲3月26日表示，自己對於「擺烏龍」誤將一名新聞工作者加入美方高層官員討論即將對也門發動攻擊的群組對話一事「負上全責」。

美國高官繼早前爆出Signal風波後，白宮國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）又被指利用個人電郵處理公務，遭質疑存在安全隱患。白宮4月2日證實，沃爾茲以個人電郵接收公務電子郵件，但未曾用以發送機密資料。包括沃爾茲在內多名新政府成員，過去都曾嚴厲批評前國務卿希拉里（Hillary Clinton）任內使用私人電郵。