日女失蹤4個月　疑於前男友家中遇害　警方被指冷處理跟蹤投訴

日本神奈川縣一住宅，近日被發現藏有一具已部分「白骨化」遺體，男住戶則下落不明。日媒報道，該遺體的身分疑為曾和住戶交往的一名20歲女性，她分手後長期遭前男友跟蹤騷擾，並於去年底失蹤。



20歲女性岡崎彩咲陽失蹤，家屬特於社交平台開設帳號尋找她的下落。（Instagram / @asahi.okazki）

20歲女性岡崎彩咲陽失蹤，家屬特於社交平台開設帳號尋找她的下落。（Instagram / @asahi.okazki）

根據日本電視台報道，神奈川縣警搜查人員4月30日晚間，對川崎市一處民宅進行搜查，在屋內地板下的儲物空間內，發現一個疑似裝着屍體的袋子。經確認，屍體嚴重腐爛，部分已經白骨化。

警方於5月2日對其進行驗屍，指出根據身體特徵，判斷死者為年輕女性。死亡已超過一個月，死因尚未確定。此外，屍體上還有燒灼的痕跡。

警方在川崎一處民宅發現一具遺體。（YouTube截圖／@NNN）

調查相關人員透露，發現遺體住宅的男性住戶，過去曾和一位名為岡崎彩咲陽的女子交往。而兩人存在糾紛，女方在與他分手後，曾數度報案稱遭男方跟蹤騷擾，並於2024年12月從此下落不明。

富士新聞網提到，女方友人表示，岡崎曾被前男友施暴、掐脖子，也曾就此報警。據悉，兩人分手後，男方曾數次趁岡崎單獨一人時，試圖將她強行帶走。

家屬在岡崎失蹤後隨即向警方報案。據透露，岡崎失蹤前，曾多次向警方諮詢被前男友跟蹤的情況，但未獲警方積極處理。岡崎的父親表示，目前還無法確定屍體就是他女兒，但他對警方只有憤怒。

神奈川縣警當日是以涉嫌違反《跟蹤防制法》進入該男子的住所搜查，進而發現遺體。據悉，該男住戶疑似在岡崎失蹤後已經離開日本。

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