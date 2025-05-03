特朗普政府擬削NASA四分一預算　砍月球計劃轉投火星項目

路透社報道，美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府5月3日公布的預算提案打算將美國太空總署（NASA）2026年預算削減60億美元（約465億港元），減幅約四分之一。並計劃砍掉月球計劃的關鍵部分，疑似要為富豪馬斯克（Elon Musk）的太空科技探索公司SpaceX火星登陸計劃撥款10億美元。



提案打算取消NASA超出預算的太空發射系統 (SLS)，該系統是由波音和諾斯洛普·格魯曼公司（Northrop Grumman Corporation）製造的巨型火箭，搭載洛歇馬丁（Lockheed Martin）製造的獵戶座載人艙，本打算2027年在阿爾忒斯計劃（Artemis program）下執行第三次任務。

NASA解釋了阿爾忒斯計劃（Artemis program）標誌的寓意。（NASA網站）

NASA預算將從目前的248億美元減至188億美元，減幅約24%。並有可能取消影響全球數千名研究人員的重大科學計劃。

除了載人探索計劃， NASA幾乎所有部門都面臨大幅削減。其中，NASA提議為「以火星為重點的計劃」撥款10億美元。這預示著阿爾忒彌斯計劃將進行重大修改，傾向於 SpaceX將人類送上火星的願景。

2023年4月11日，美國德克薩斯州休斯頓， NASA約翰遜航天中心，火星沙丘阿爾法（Mars Dune Alpha）內的工作區出現了NASA的標誌。該模擬火星棲息地正在為將人類送上火星做準備。（Reuters）

阿爾忒彌斯計劃由特朗普第一屆政府發起，旨在搶先2030年中國太空人登月之前讓人類重返月球。