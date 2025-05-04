美上訴法院駁回美國之音復工裁決　有法官憂判決「噤聲」難有後續

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上台來連砍政府機構開支，就連受資助的美國全球媒體署（U.S. Agency for Global Media，USAGM）也難逃「斷糧」，這機構旗下多間傳媒因此被迫面臨倒閉，自此開展的法律攻防引發外界關注，包括無期限放無薪假上訴要求復工的美國之音（Voice of America）員工。不過受理此案的聯邦上訴法院周六（5月3日）做出裁決，否決此前法官推動政府復工與「供糧」命令，員工亦無望重返崗位。



地區法官蘭伯斯（Royce Lamberth）在4月22日下令政府舉措讓受影響的員工重返工作崗位，並恢復對USAGM旗下傳媒的資助，上訴法院則以二比一的表決否定，認為蘭伯斯無權做出這些命令。

美國巡迴上訴法院法官Cornelia Pillard對今次裁決持不同意見，稱將令美國之音在未來「噤聲」，並導致USAGM旗下有份參與上訴案的自由亞洲電台（Radio Free Asia，RFA）與中東廣播網無法將此案進行到底。

圖為路透社2025年4月23日設計圖片，其中顯示一個特朗普模型的剪影顯現在美國之音標誌前方。（Reuters）

自由亞洲電台與中東廣播網受特朗普行政命令影響早前亦因資助被截斷面臨關停。而USAGM因此安排逾千名員工休無薪假，還通知解僱600名合約制員工。