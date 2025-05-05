羅馬尼亞總統選舉將二輪投票　極右翼領袖首輪得票40%領先

羅馬尼亞5月4日重新舉行的總統選舉投票，於當地時間晚上9時結束。經98%票站完成點票後，極右翼政黨領袖、大力支持美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的候選人西蒙（George Simion），以得票40%最多；獨立派布加勒斯特市長丹（Nicusor Dan）料以21%得票排第二，以微少差距擊領先中間派候選人、親西方的安東尼斯古（Crin Antonescu）。



圖為2025年5月4日，羅馬尼亞重新舉行總統選舉，極右翼政黨領袖西蒙（George Simion）的支持者，在競選總部外慶祝結果。（Getty Images）

根據羅馬尼亞選舉法，如果沒有總統候選人得票超過半數，得票最多的前兩名將進入第二輪投票。第二輪投票定於5月18日舉行。屆時，獲得簡單多數票者即可當選總統。

38歲的西蒙為極右翼政黨——羅馬尼亞人團結聯盟（Alianța pentru Unirea Românilor，AUR）的黨魁，他反對歐盟軍援烏克蘭，並表示支持特朗普的「讓美國再次偉大」（MAGA）運動。分析認為，西蒙一旦正式當選，將擴大包括匈牙利、斯洛伐克在內的疑歐派領導人陣線。

2025年5月4日，羅馬尼亞Mogosoaia，圖為選前大熱西蒙（George Simion）在總統選舉中投票。（Reuters）

西蒙在票站民調顯示領先後表示，「這不僅僅是一場選舉的勝利，更是羅馬尼亞尊嚴的勝利，是還未失去希望者的勝利，是那些仍然相信羅馬尼亞是一個自由、受人尊敬的主權國家的人的勝利」。

羅馬尼亞這次總統選舉，共有11名候選人參選。境內外共設立約1.9萬個投票站，登記選民總數約1,800萬人。該國去年11月24日舉行第一輪投票，但同年12月6日被憲法法院裁定結果無效。2025年1月，當局決定5月4日重新舉行選舉。