特朗普揚言向外國電影徵100%關稅　白宮：未有決定

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布對境外製作電影徵收100%關稅，但並未透露具體細節，消息撼動電影業界。白宮5月5日澄清，政府尚未就電影關稅作最終決定。



圖為2023年7月13日，美國荷里活（Hollywood）的標誌。（Reuters）（REUTERS）

當記者問及如何實施電影關稅時，白宮副發言人德賽（Kush Desai）表示，尚未就此做出最終決定，但指當局正探索所有方案，以履行特朗普的指示，以維護美國的經濟及國家安全，同時「讓荷里活再次偉大」。

特朗普前一日在網上發文稱，其他國家不斷提供各種優惠，吸引電影製作人和廠商到當地發展，導致荷里活電影業面臨「迅速滅亡」。他表示，將授權商務部和美國貿易代表「立即」啟動徵收100%關稅的程序，措施對針對所有非美國製作的電影，希望電影可以在美國製作。

商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）同日在社交平台X表示「正在處理」，但亦未有透露更多內容。

電影關稅的消息，令娛媒媒體公司股價於5日全線下跌。有分析認為，一旦實施關稅，可能對Netflix損害較大，因為這家串流媒體的播放內容，依賴全球各地的公司製作。