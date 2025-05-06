特朗普揚言向外國電影徵100%關稅 白宮：未有決定
撰文：蕭通
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布對境外製作電影徵收100%關稅，但並未透露具體細節，消息撼動電影業界。白宮5月5日澄清，政府尚未就電影關稅作最終決定。
當記者問及如何實施電影關稅時，白宮副發言人德賽（Kush Desai）表示，尚未就此做出最終決定，但指當局正探索所有方案，以履行特朗普的指示，以維護美國的經濟及國家安全，同時「讓荷里活再次偉大」。
特朗普前一日在網上發文稱，其他國家不斷提供各種優惠，吸引電影製作人和廠商到當地發展，導致荷里活電影業面臨「迅速滅亡」。他表示，將授權商務部和美國貿易代表「立即」啟動徵收100%關稅的程序，措施對針對所有非美國製作的電影，希望電影可以在美國製作。
商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）同日在社交平台X表示「正在處理」，但亦未有透露更多內容。
電影關稅的消息，令娛媒媒體公司股價於5日全線下跌。有分析認為，一旦實施關稅，可能對Netflix損害較大，因為這家串流媒體的播放內容，依賴全球各地的公司製作。
特朗普徵100%關稅 澳洲與新西蘭誓言全力支持本國電影產業特朗普：向非美國製作電影徵收100%關稅 稱荷里活面臨滅亡危機批美濫用關稅「抽刀斷水」 謝鋒：經貿非零和遊戲 合作才能雙贏關稅戰｜內企出口轉內銷自救困難重重 外貿商坦言：賠本賺吆喝特朗普關稅戰衝擊消費文化 網紅飛中國代購掃貨成趨勢