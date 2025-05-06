馬克龍批特朗普打擊科研　呼籲美國專家赴歐發展

歐洲正努力吸引科研人才，法國總統馬克龍（Emmanuel Marcon）呼籲受特朗普政府政策影響的美國科研人員到歐洲發展。



彭博社報道，馬克龍周一（5月5日）在索邦大學（Sorbonne University）發表主題演講，抨擊美國特朗普政府關閉大學科研項目的決定。

特朗普政府今年1月上台後，對科研經費和聯邦機構支出進行大規模削減，引發各國爭奪美國科研人員。

馬克龍說：「沒有人會想到，這個偉大的民主國家，這個經濟模式如此依賴自由科學和創新，且過去30年間比歐洲人更具創新能力並更廣泛傳播創新成果的國家，會犯下這樣的錯誤。」

他向受特朗普（Donald Trump，又譯川普）政策影響的美國科研人才拋出橄欖枝：「如果你熱愛自由，就來這裏做研究吧。」

圖為2025年2月24日，美國總統特朗普（Donald Trump）與到訪華府的法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）會面後，共同會見記者。（Reuters）

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）此前提出一項5億歐元的激勵計劃，旨在將歐洲打造成「研究人員的磁石」。馬克龍說，法國計劃單獨撥款1億歐元，納入現有的「法國2030」計劃，以期培養高科技領軍企業，扭轉多年的工業衰退。

根據《自然》（Nature）雜誌3月進行的一項調查，超過1200名科學家表示正在考慮離開美國，而歐洲和加拿大是主要目的地。這些科學家佔受訪者的75%。

馮德萊恩說，歐盟致力於通過加快及簡化頂尖研究人員的入境程序，使來歐洲進行研究變得更加容易和具有吸引力。

本文獲《聯合早報》授權轉載

