習近平離京赴莫斯科國事訪問俄羅斯　出席衛國戰爭勝利日慶祝活動

新華社周三（7日）報道，中國國家主席習近平乘專機離開北京，應俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）邀請，赴莫斯科對俄羅斯進行國事訪問並出席紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年慶典。



陪同習近平出訪的有中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，中共中央政治局委員、外交部部長王毅等。

中國外交部發言人周日宣布，習近平7日至10日對俄羅斯進行國事訪問並出席在莫斯科舉行的紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年慶典。

克里姆林宮稱，訪問期間，雙方將重點討論進一步發展俄中全面戰略協作夥伴關係的核心問題，以及國際和地區議程中的緊迫問題，普京與習近平還將簽署一連串雙邊政府間、跨部門文件。

俄羅斯駐中國大使莫爾古洛夫（Igor Morgulov）2月表示，中國國家主席習近平接受俄羅斯邀請，5月將在莫斯科出席衛國戰爭勝利日慶祝活動，習近平亦已邀請普京9月訪華，出席中國的二戰結束紀念日。

5月9日勝利日是俄羅斯為紀念戰勝納粹德國而設立的節日，而今年正值二戰結束80周年。