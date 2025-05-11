石破茂重申對美零關稅目標

日本首相石破茂重申，他將在對美貿易談判中致力於「取消所有關稅」。



路透社報道，石破茂星期天（5月11日）接受富士電視台早間節目採訪時說，「相關討論正逐步趨於一致」，並稱日本與美國總統特朗普（Donald Trump）之間的關係「出人意料的好」。

不過石破茂指出，美國上星期四（1日）與英國達成的協議，雖然降低對英汽車出口的高額關稅，但仍維持10%的基線稅率，「這是一種模式，但我們應以零關稅為目標」。

他進一步指出，高額汽車進口關稅將使美國消費者面臨更高購車成本，並說：「從美國經濟角度出發，那些關稅是否也該調降呢？」

2025年4月16日，美國總統特朗普宣布對多個國家暫緩對等關稅90天後，貨車在越南海防市排隊進入貨櫃碼頭。（Reuters）

特朗普上星期五（2日）說，即便達成貿易協議，美國仍將維持10%的基本關稅，但如果他國提供足夠有利的貿易條件，也可能作出關稅豁免。

目前，日本對美出口的重要產業——汽車，面臨25%的高額關稅，其他日本商品也被徵收24%的報復性關稅。

談及提振國內經濟，石破茂指出，政府對於是否調降消費稅應謹慎考量。

「如果我們突然調降消費稅，那國家財政怎麼辦……我們應思考是否還有其他方式可以真正幫助那些最需要支持的人。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

