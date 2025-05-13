耶魯報告指與中英達協議後　美國關稅率仍達17.8%　為90年新高

耶魯大學預算實驗室（Yale Budget Lab）5月12日發布報告顯示，儘管美國近期分別與中國、英國達成貿易協議，但即使計入這些政策變化，美國平均有效關稅率仍高達17.8%，為1934年以來最高。與特朗普第二任期前的平均有效關稅率相比，則提高了15.4%。



據CNBC引述報告稱，現行關稅政策預計「短期內」將導致每個美國家庭平均損失2,800美元（約2.18萬港元）。報告還指出，美國平均關稅率下降，幾乎完全由於從中國進口商品關稅的降低，直言美英貿易協議對平均關稅率的影響微乎其微。

2025年5月8日，美國華盛頓白宮，美國總統特朗普（Donald Trump）在橢圓形辦公室宣布與英國達成貿易協議，圖為一張有美英貿易協議細節的展示板。（Reuters）

中美在日內瓦經貿會談後12日發布聯合聲明，雙方都將大幅度暫緩關稅，互減115%。彭博社指，聲明內容顯示中美都會臨時降低關稅90天，美國對華商品的關稅將由145%降至30%，中國對美關稅則由125%降至10%。

中美公布經貿會談聯合聲明，同意互降關稅。圖為美國財長貝森特會後召開記者會。(Reuters)

美國與盟友英國則在5月8日宣告達成貿易協議，英國政府表示，美國對英國汽車的進口關稅立即從25%減至10%，鋼鐵和鋁的關稅降至0%。