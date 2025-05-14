中美經貿談判｜特朗普：不排除與習近平談關稅細節

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）日前乘總統專機出訪中東，他在空中與霍氏新聞（Fox News）知名主持人漢尼提（Sean Hannity）對談，席間談及美國近期在瑞士與中國的談判，不否認會就關稅協議的細節與中國國家主席習近平展開直接交涉。



漢尼提在與特朗普對談時，問他在關稅上對中國的打算，還問特朗普會否直接與習近平就中美關稅協議的最終細節交談，特朗普「對，我可能會」，但強調「不能確定是否有這必要（I’m not sure that it’ll be necessary）」，「但這（跟首腦直接談）在英國發生過」。

中國與美國經貿代表日前在瑞士日內瓦達成初步協議，在未來90日內互相降低對方關稅，目前中國對美國關稅降低至10%，美國對華關稅降低至30%。中國在今日12時開始對美國實施經調整後的關稅。