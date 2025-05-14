美國資深記者新書爆拜登退選內情　競選時認不出George Clooney

美國兩名資深記者出版新書，講述美國前總統拜登（Joe Biden）在任期尾段、競選連任時的身體衰退狀況，甚至在一場籌款活動上，認不出與他相識多年的荷里活影星佐治古尼（George Clooney），此促成佐治古尼之後在一篇文章上公開呼籲拜登退選。



該本下週出版的新書名為《Original Sin: President Biden's Decline, Its Cover-Up, and His Disastrous Choice to Run Again》（原罪：拜登總統的衰落、掩蓋真相以及他再次參選的災難式選擇），由美國主播Jake Tapper與記者Alex Thompson合作撰寫。

美國兩名資深記者Jake Tapper與Alex Thompson合作出新書，講述拜登的健康情況（書籍封面）

新書談到在2024年6月的一場競選籌款活動上，拜登的狀況讓佐治古尼嚇了一跳，「佐治古尼知道總統（拜登）剛從G7峰會過來，可能累了，但天呀，他也沒想到會是這樣。」

書內容指拜登看起來憔悴，跟佐治古尼上一次在2022年12月見到他時相比，彷彿老10歲，佐治古尼試着與拜登說些話，但對方看來根本不認得他，只是簡短地答話，直至幕僚提醒拜登說「佐治古尼」，拜登才回過神來說「哦，是的！」、「你好，佐治！」

在2024年6月的籌款活動上，（左起）佐治古尼、拜登、茱莉亞羅拔絲、奧巴馬合照（IG@joebiden）

新書也談到前總統奧巴馬（Barack Obama）當時也在籌款活動上，對於拜登有時語無倫次，奧巴馬會幫忙插話，幫他完成句子。

佐治古尼後來走向奧巴馬，講述自己準備寫該篇後來出版、即要求拜登退選的評論文章，奧巴馬則認為這只會令拜登更固執己見。2024年7月，佐治古尼的文章在《紐約時報》刊登，標題是「我愛拜登，但我們需要一位新候選人」。