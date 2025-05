美國資深記者新書爆拜登退選內情　競選時認不出George Clooney

美國兩名資深記者出版新書,講述美國前總統拜登(Joe Biden)在任期尾段、競選連任時的身體衰退狀況,甚至在一場籌款活動上,認不出與他相識多年的荷里活影星佐治古尼(George Clooney),此促成佐治古尼之後在一篇文章上公開呼籲拜登退選。



該本下週出版的新書名為《Original Sin: President Biden's Decline, Its Cover-Up, and His Disastrous Choice to Run Again》(原罪:拜登總統的衰落、掩蓋真相以及他再次參選的災難式選擇),由美國主播Jake Tapper與記者Alex Thompson合作撰寫。

美國兩名資深記者Jake Tapper與Alex Thompson合作出新書,講述拜登的健康情況(書籍封面)

新書談到在2024年6月的一場競選籌款活動上,拜登的狀況讓佐治古尼嚇了一跳,「佐治古尼知道總統(拜登)剛從G7峰會過來,可能累了,但天呀,他也沒想到會是這樣。」

書內容指拜登看起來憔悴,跟佐治古尼上一次在2022年12月見到他時相比,彷彿老10歲,佐治古尼試着與拜登說些話,但對方看來根本不認得他,只是簡短地答話,直至幕僚提醒拜登說「佐治古尼」,拜登才回過神來說「哦,是的!」、「你好,佐治!」

在2024年6月的籌款活動上,(左起)佐治古尼、拜登、茱莉亞羅拔絲、奧巴馬合照(IG@joebiden)

新書也談到前總統奧巴馬(Barack Obama)當時也在籌款活動上,對於拜登有時語無倫次,奧巴馬會幫忙插話,幫他完成句子。

佐治古尼後來走向奧巴馬,講述自己準備寫該篇後來出版、即要求拜登退選的評論文章,奧巴馬則認為這只會令拜登更固執己見。2024年7月,佐治古尼的文章在《紐約時報》刊登,標題是「我愛拜登,但我們需要一位新候選人」。