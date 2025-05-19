羅馬尼亞總統次輪選舉｜中間派候選人當選　馮德萊恩致賀

羅馬尼亞總統大選5月18日進行第二輪投票，經完成99%點票後，中間派獨立候選人、布加勒斯特市長丹（Nicusor Dan）以約55%得票預計當選歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）已祝賀其勝出，並表示期待與他合作。而在首輪得票最多的極右翼政黨領袖、大力支持美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的候選人西蒙（George Simion）約得票45%。



圖為2025年5月18日，羅馬尼亞總統大選進行第二輪投票，極右翼政黨候選人西蒙（George Simion）拒絕接受票站民調結果。（Reuters）

票站民調料中間派對手當選

此前票站民調也顯示，丹料以55%得票當選。他是一名數學家，在競選中承諾打擊貪腐，並會讓羅馬尼亞保留為歐洲主流國家。他表示，希望新的聯合政府能包括所有4個中右翼和中左翼議會黨派。

對手西蒙此前拒絕接受票站民調結果，指估計得票數比對手多。西蒙為極右翼政黨——羅馬尼亞人團結聯盟（Alianța pentru Unirea Românilor，AUR）的黨魁，他身為疑歐派及反對歐盟軍援烏克蘭，並表示支持特朗普的「讓美國再次偉大」（MAGA）運動。外界分析，西蒙當選或導致羅馬尼亞陷入孤立、影響私企投資，並破壞北約東翼的穩定性。

圖為2025年5月18日，羅馬尼亞總統大選進行第二輪投票，中間派獨立候選人、布加勒斯特市長丹（Nicusor Dan）投票後揮手致意。（Reuters）

羅馬尼亞去年11月24日曾舉行總統選舉，但同年12月6日被憲法法院裁定結果無效。2025年1月，當局決定5月4日重新投票，但由於沒有候選人得票超過半數，由得票最多的前兩名將進入第二輪投票。第二輪投票定於5月18日舉行，由獲得簡單多數票者當選。