葡萄牙國會選舉｜總理陣營料贏最多議席 但未過半數須合組政府
撰文：蕭通
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葡萄牙5月18日舉行國會選舉。票站民調結果顯示，現任總理蒙特內格羅（Luis Montenegro）領導的中右翼民主聯盟（Democratic Alliance，AD）將贏得最多席位，但未獲得絕對多數所需的116席，無法單獨組建政府。
票站民調顯示，屬於中右翼的民主聯盟得票率35.1%，將獲得81個議席；極右翼政黨「夠了（Chega！）」得票為25.5%，較上次選舉顯著上升，暫居第二；中左翼的社會黨（Socialist Party，PS）得票率為25.4%，位居第三。
葡萄牙對上一次國會選舉於2024年3月舉行，民主聯盟獲得80席，社會黨獲得78席，「夠了」獲得50席。蒙特內格羅同年4月就任總理。
總理蒙特內格羅因家族企業涉嫌非法資產轉移，今年3月遭國會通過不信任動議。3月13日，葡萄牙總統（Marcelo Rebelo de Sousa）宣布解散國會，並提前於5月18日舉行國會選舉。這是葡萄牙在不到4年內，第三次提前舉行國會選舉。
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