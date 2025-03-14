葡萄牙總統解散國會　宣布大選提前至5月18日

葡萄牙總理蒙特內格羅（Luis Montenegro）3月11日未通過信任動議，他領導的政府隨之倒台。總統德索薩（Marcelo Rebelo de Sousa）13日發表全國電視講話，宣布解散國會並提前至5月18日舉行選舉。若能成事，將成葡萄牙在不到4年內第三次提前舉行國會選舉。



德索薩在電視講話中說，提前舉行國會選舉是「一條沒人預料到、也沒人希望的路」，但這是大多數反對黨和政府之間「信任衝突」的結果。

蒙特內格羅政府現轉為看守政府狀態，德索薩隨後與各大政黨與其代表在內的國務顧問委員商議後，做出解散國會決定。

2025年3月13日，葡萄牙里斯本，圖為總統德索薩在官邸貝倫宮宣布解散國會提前選舉。（Reuters）

路透社引述過去一週民調指，主要反對黨社會黨略微領先蒙特內格羅所領導的執政黨團民主聯盟（Democratic Alliance，AD），二者均處於30%支持率的水準，較去年選情差距不大。中右偏極右翼的黨派「夠了（Chega！）」排名第三，略低於去年獲18%支持率的結果。