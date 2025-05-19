脫歐後首場英歐峰會取得「重大突破」　料簽防務、經貿等多項協議

英國與歐盟將於今日（5月19日）將在倫敦蘭卡斯特宮（Lancaster House）開展脫歐以來首場雙邊峰會。經過通宵談判後，英國和歐盟官員表示會談取得「重大突破」，雙方同意重啟歷史性關係。

峰會於當日上午正式召開後，雙方還將簽訂新的安全與防務夥伴關係協議。英國首相施紀賢（Keir Starmer）、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、歐洲理事會主席科斯塔（Antonio Costa）等料將出席峰會。



英媒引述歐盟官員報道，英國同意將其捕魚水域再向歐盟船隻開放12年，而歐盟將為英國農漁產品出口降低貿易壁壘。

雙方還就「青年流動計劃（Youth Mobility Scheme）」的細節進行談判，惟並未能就此達成協議。據指，英國首相施紀賢（Keir Starmer）認為雙方應該就此繼續談判，而不是在本次會談上做出結論。

2025年5月8日，英國倫敦，圖為施紀賢與李韻晴出席二戰勝利80周年記念活動。（Reuters）

《衛報》和英國廣播公司（BBC）等早前報道指，今次三宗協議分別聚焦國防與安全的夥伴關係、取消部份貿易壁壘以及團結歐洲，不過有消息人士就指，儘管雙方看好達成協議，但尤其在捕魚權與「青年流動計劃」、能源政策和碳邊境稅方面有分歧。英國原本希望能夠將這原定在明年6月屆滿的協議延長四年，但歐盟則希望推動達成較為長期的協議，預計最終達成的12年期限將引起保守黨批評。

英國自全面脫歐後與歐盟國家在人員往來方面出現不便，還在近期收緊移民政策，歐盟就希望英國能夠放鬆管制，例如將「青年流動計劃」中，對學生必須以英國學費水準在英留學的門檻取消，為此歐盟就提出可以在捕魚權方面做出讓步。

施紀賢領導的工黨政府則認為限制外來人口是底線，，英國商業貿易大臣韋諾韜（Jonathan Reynolds）則不否認雙方就人數限制達成初步共識，認為上限可能為4.5萬人左右。