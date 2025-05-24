小馬可斯選舉失利後改組內閣　拉扎羅7月接任外交部長

菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr）更換外交部長，一名高級官員說，經濟團隊成員則維持不變。



據總統府星期五（5月23日）的簡報，外交部長馬納羅（Enrique Manalo）將於7月31日起由外交部次長（Foreign Affairs Undersecretary）拉扎羅（Theresa Lazaro）接替。

馬納羅將出任菲律賓常駐聯合國代表。

此前一天，小馬可斯呼籲所有內閣部長辭職，以「大膽重組」其政府。彭博社指出，在上周舉行的中期選舉中，小馬可斯陣營的參議員候選人表現不佳。總統聯絡辦公室星期四（22日）發布的聲明說：「人民已經表達了自己的心聲，他們期待拿出成果——而不是政治紛爭，也不是藉口塞責。我們聽到了他們的呼聲，我們將採取行動。」

聲明稱，要求部長們禮節性辭職將為小馬可斯「提供評估各部門表現的空間，並根據政府重新調整的優先事項來確定誰將繼續任職」。

菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr）要求所有內閣部長提交辭呈，其辦公室形容此舉是一次「大膽的調整」。(Reuters)

分析人士星期四告訴法新社，內閣改組旨在恢復小馬可斯政黨在中期選舉中表現不佳後的人氣。

行政秘書辦公室文官長盧卡斯·貝薩明（Lucas Bersamin）在簡報會上說：「我不稱之為『清洗』，而是一次整頓……接下來還會有更多行動。」

即將卸任的外交部長仍將陪同小馬可斯出席下周在馬來西亞舉行的東盟（ASEAN）領導人峰會。

貝薩明說，此次內閣改組還將導致環境與天然資源部長尤洛-洛伊薩加（Toni Yulo-Loyzaga）由能源部長洛蒂拉（Raphael Lotilla）取代，但其他職位仍在「更仔細地評估」中。

2024年7月22日，菲律賓馬尼拉，總統小馬可斯發表國情咨文。（Reuters）

與此同時，小馬可斯計劃保留財政部長、貿易部長、預算部長和經濟規劃部長的職位。貝薩明補充道：「這樣就不會再出現人們對國家未來走向的看法問題了。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

