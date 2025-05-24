日本2028財年推入境新制　遊客出發前須申報、付費：過審才可登機

日本出入國在留管理廳5月23日宣布，2028財年起將實施名為JESTA的線上入境事前審查制度，旅客出發前要先申報資料並交由日本當局審查。新制度亦將對赴日本的遊客收取費用。



日本電視台及《日本經濟新聞》報道，日本現行的制度是透過航空公司，在飛機起飛後，由旅客提供的資訊來檢查是否有危險人物，不過即使發現有可疑，也難以阻止相關人士入境。

圖為2023年3月30日，遊客在日本京都清水寺漫步。（Reuters）

JESTA制度實施後，71個短期居留免簽待遇國家和地區，當中包括港澳台、澳洲、加拿大、英國、美國、韓國的旅客，在赴日本前須提前申請，並提供職業、旅行目的、住宿地點等詳細資料，並交由管理廳審查。

新制度下，未獲得事先許可的人將無法登上飛往日本的飛機或船隻，有助阻止涉及非法居留、犯罪、恐怖主義等風險的人入境。

另外，新審查制度亦有助加快檢查程序，旅客抵達只須在安檢終端登記照片和指紋，如無問題，即可透過自助通關閘門完成手續。

圖為2024年3月18日，日本國旗在位於東京的日本央行大樓隨風飄揚。（Reuters）

法務大臣鈴木嘉介23日在內閣會議後的記者會上表示，引入JESTA系統將使出入境管理更加嚴格，出入境檢查更加快捷。