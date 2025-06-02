烏克蘭無人機突襲多個軍用機場　俄41架戰機被擊中斥恐襲

俄羅斯國防部6月1日表示，烏克蘭當日以無人機大規模攻擊俄羅斯5個地區的軍用機場，導致多架飛機起火，俄方形容為「恐怖襲擊」。路透社引述烏克蘭安全官員稱，共有41架俄羅斯戰機被擊中。



傳改裝貨櫃車藏無人機 駛近目標再施襲

路透社引述烏克蘭安全官員說法，以及根據網上發布的圖片，烏克蘭將裝滿炸藥的無人機藏匿於經改裝的貨櫃車，當貨車駛至空軍基地附近時打開頂部，讓無人機升空發動突襲。

俄羅斯國防部證實，至少5個軍用機場受襲，分別在摩爾曼斯克（Murmansk）、伊爾庫茨克（Irkutsk）、伊凡諾沃（Ivanovo）、梁贊（Ryazan）和阿穆爾（Amur）。俄方表示，除摩爾曼斯克、伊爾庫茨克兩個地區外，其他地區的襲擊均被防空系統攔截。

俄媒：有貨車司機被扣查

俄方表示，至於針對摩爾曼斯克、伊爾庫茨克的攻擊，則導致俄方多架飛機起火，目前火災已被撲滅，沒有人員傷亡報告，部份參與攻擊的人員已被拘留。塔斯社報道，被扣查人員為貨車司機，施襲無人機的具體數量暫未統計。