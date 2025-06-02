波蘭總統選舉｜次輪投票結束　華沙市長料以些微優勢勝出

波蘭6月1日舉行總統選舉第二輪投票。票站民調顯示，中間派公民聯盟（Civic Coalition）候選人、現任華沙市長，以及總理圖斯克（Donald Tusk）的黨友恰斯科夫斯基（Rafal Trzaskowski）料將以微弱優勢勝出，擊敗法律與正義黨（PiS）支持的民族主義候選人納夫羅茨基（Karol Nawrocki）。恰斯科夫斯基矢言，將成為「所有波蘭人的總統」，促成國家團結，



圖2025年6月1日，法律與正義黨（PiS）支持的民族主義候選人納夫羅茨基（Karol Nawrocki）在選舉結束後會見公眾。（Reuters）

益普索（Ipsos）為TVN、TVP和Polsat電視台進行的出口民調顯示，執政的中間派公民聯盟（KO）候選人恰斯科夫斯基得票50.3%，略多於競爭對手、民族主義歷史學家兼業餘拳擊手納夫羅茨基的得票49.7%。

53歲的納夫羅茨基在競選中承諾，將協助總理圖斯克（Donald Tusk）的政府完成民主改革。在波蘭，總統擁有否決法律的權力。如果恰斯科夫斯基當選總統，將協助圖斯克政府落實政策，包括推翻PiS正推行的司法改革。

外界一直認為，該改革旨在破壞法院獨立性，但如果由納夫羅茨基獲勝，當前的政治僵局將會持續下去。自圖斯克2023年就任以來，其政府多項重要政策均被隸屬PiS的總統杜達（Andrzej Duda）否決。

圖為2025年5月18日，波蘭舉行總統選舉，現任總理圖斯克 (Donald Tusk) 和妻子投票。 （Agencja Wyborcza.plAgencja Wyborcza.pl/Michal Ryniak/via REUTERS）

結果左右總理圖斯克施政

這次總統選舉被視為現任總理、公民聯盟領袖圖斯克（Donald Tusk）政府的「生存之戰」，結果將決定波蘭是維持圖斯克設定的親歐洲路線，還是向支持美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的民族主義崇拜者靠攏。

在波蘭，總統擁有否決法律的權力。如果恰斯科夫斯基當選總統，將協助圖斯克政府落實政策，包括推翻PiS正推行的司法改革，外界一直認為，該改革旨在破壞法院獨立性。

但如果由納夫羅茨基獲勝，當前的政治僵局將會持續下去。自圖斯克2023年就任以來，其政府多項重要政策均被隸屬PiS的總統杜達（Andrzej Duda）否決。