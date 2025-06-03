Bill Gates擬捐99%個人財富：大部份用在非洲

美國富豪、微軟（Microsoft）創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）5月宣布會在2045年前捐出自己99%的財富，估計高達2000億美元（約1.57萬億港元）後，據他最新表示，大部份金錢會用於在非洲改善醫療和教育服務。有美媒指出，即使捐出這筆財富後，蓋茨也仍可能繼續是億萬富豪。



69歲的蓋茨指出，自己與當時妻子梅琳達（Melinda Gates）於2000年成立的慈善基金會，已在過去25年捐贈超過1000億美元，為慶祝基金會成立25周年，打算將這一數字在未來20年翻1倍。

美國富豪、微軟創始人比爾蓋茨（Bill Gates）表示，自己的蓋茨基金會已在過去25年捐贈超過1000億美元，並打算在未來20年將這一數字提高到2000億。（gatesnotes.com）

蓋茲表示，他的基金會在非洲有悠久的營運歷史，將致力於改善基礎醫療保健。他還認為現在應該利用人工智能（AI）為非洲謀求福利：「（非洲）在建立下一代醫療保健系統時，你有機會思考如何將AI融入其中。」

英國廣播公司報道，此舉發生在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）推行「美國優先」（America First）政策之際。美國政府削減對非洲的援助，包括治療愛滋病的項目，這引發人們對非洲大陸醫療保健未來的擔憂。

彭博社報道，即使捐出99%的財富，這位世界第五大富豪仍可能繼續是億萬富翁。