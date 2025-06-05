特朗普與普京通話 指雙方討論俄烏與美國伊朗核協議談判
撰文：官祿倡
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周三（6月4日）在旗下社交平台發文，指自己與俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）通話，雙方談及烏克蘭的「蛛網」行動等近期俄烏戰事與美國伊朗核協議談判。特朗普指伊朗拖延核協議談判議程，而普京將參與美伊談判事宜。
特朗普在貼文中指，今次與普京通話長達1小時15分，他形容今次通話良好，但「不會立即（為俄烏）帶來和平」，強調普京將對烏克蘭的「蛛網」行動做出回應。
特朗普還強調美國對伊朗核協議談判的態度，稱伊朗在決策上的時間所剩無幾，須立即做出決定，而「伊朗不能擁有核武器」，強調雙方對此達成共識，他還引述普京，指普京將參與美國與伊朗的談判，因為這可能「有助於推動該問題迅速達成結論。」
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