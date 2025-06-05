烏克蘭與美國計畫今年內啟動礦產投資基金

烏克蘭第一副總理斯維里登科（Yulia Svyrydenko）說，烏克蘭與美國正討論在今年底前讓美烏重建投資基金正式運作。



路透社報導，斯維里登科星期三（6月4日）在華盛頓，與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）和美國國際開發金融公司（DFC）舉行會談，該公司將成為礦產基金的合作夥伴之一。

斯維里登科說：「我們討論了非常具體的步驟，以確保基金能在今年內啟動運作。」

她也說，雙方計畫在7月召開重建投資基金的首次董事會議，屆時將討論啟動基金運作所需的初始資金，也將制定未來幾年的投資策略。

這項由美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）大力推動的烏美礦產資源開發協定，經過幾周艱難談判後，於今年4月由斯維里登科在華盛頓簽署。烏克蘭議會隨後批准這項協議。

這項由美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）大力推動的烏美礦產資源開發協定，經過幾周艱難談判後，於今年4月由斯維里登科在華盛頓簽署。烏克蘭議會隨後批准這項協議。（Reuters）

根據協定，兩國將建立美烏重建投資基金，這個基金採取烏美各佔一半的股權結構，由兩國共同管理，烏克蘭將保留「對地下資源、基礎設施和自然資源的完全控制權」。

協議將為礦產、石油和天然氣項目，以及相關的基礎設施或加工項目提供資金，基金的利潤將完全用於在烏克蘭進行再投資。

專家認為，美烏礦產協議在財務上的回報可能需要10年甚至更長時間才能顯現，這是因為烏克蘭的大多數礦產儲量資料不足，還無法確認它們是否具備經濟開採價值。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

