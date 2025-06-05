美國之音擬從1400人裁到18人：2人負責中國部門

特朗普重新上台執政，揮刀「自割喉舌」，「美國之音」（VOA）風雨飄搖……



《紐約時報》日前報道稱，特朗普政府本周向美國國會通報了一項計劃，該計劃將裁撤「美國之音」幾乎所有剩餘員工。這封於當地時間6月3日發送給美國國會參議院外交關係委員會主席、愛達荷州共和黨參議員里施（Jim Risch）的信函顯示，作為擬議重組的一部份，「美國之音」的員工人數將從大約1400名記者和行政人員縮減至不到20人（18人）。而在此之前，這1400名員工中約有三分之一實際上已經被解僱。

早在今年3月，美國總統特朗普已試圖關閉管轄「美國之音」等多個政府「喉舌」的美國國際媒體署（USAGM），這也是其顧問馬斯克削減聯邦政府規模的舉措之一。上個月，特朗普政府還正考慮出售「美國之音」總部大樓，以繼續削減政府房地產規模。

《紐約時報》稱，這封信是由萊克（Kari Lake）簽署的，她是特朗普的重要盟友，已於今年2月被特朗普任命為USAGM的特別顧問，該機構是「美國之音」的上級機構。

報道稱，擬議中的重組計劃符合特朗普削減聯邦政府規模的指令。信中稱，最新一輪裁員將導致「美國之音」所提供的其他新聞服務遭「裁撤」。截至今年3月，「美國之音」宣稱以49種語言向近100個國家廣播，聽眾和讀者超過3.5億人。

根據信件中披露的方案，「美國之音」的廣播和電視節目部門將僅保留11名員工，面向伊朗、中國和阿富汗的服務部門各保留兩個職位，此外還有一名行政總裁。這一人員規模，尚不足其原有員工總數的2%，而美國國會本財年向這家新聞機構撥付的運營資金高達2.6億美元。

今年3月14日，為消除浪費並減少政府權力過度的問題，特朗普簽署一項行政命令，繼續削減聯邦官僚機構。而此次受到波及的八個聯邦機構中，包括管轄「美國之音」等多個政府「喉舌」的USAGM。

白宮網站當天在一份情況說明稿中稱，這項行政命令取消了這些機構的「非法定職能」，並將「不必要政府實體」的法定職能削減至「法律要求範圍內」。

在特朗普下達這一指令後，數十名「美國之音」員工被曝已於3月15日接到停職郵件，一些該媒體的地方台已停止播報新聞。從「美國之音」員工向路透社分享的電子郵件來看，這些員工被安排帶薪行政休假，並享有全部福利，「直至另行通知」。這封由USAGM一名人力資源主管發出的電子郵件，指示員工不要進入工作場所或訪問內部系統。

這一風波後，有涉事員工和「新聞自由倡導者」提起了訴訟，聯邦法官則於今年4月裁定，要求特朗普政府依照國會授權恢復這些機構的新聞節目。

對此，萊克在信中辯稱，她所在的機構將遵守法官的命令和法律，保留少量「美國之音」員工，但她又稱，最新裁員決定將滿足「法定最低」的人員配置要求。

根據法律規定，行政部門必須確保「美國之音」作為所謂的「始終可靠和權威的全球新聞來源」，「直接與世界各國民眾溝通」，但相關法律並未規定具體的最低員工人數。

白宮發言人將有關提案的質詢轉交給萊克處理，她強調，該裁員方案已獲機構職業官員的批准，並否認「幾乎全員被解僱」的說法。她還信中指出，當前提案仍存在調整的可能。

「這麼一點員工不可能為全球3.6億的受眾製作內容。」在一份聲明中，「美國之音」記者維達古瓦拉（Patsy Widakuswara）稱，她正牽頭對萊克及其媒體機構提起訴訟。

路透社這張攝於2025年3月16日的照片中，可以看到新聞機構美國之音 (VOA) 位於華盛頓特區的工作大樓。（Reuters）

資料顯示，作為由美國政府資助的對外新聞機構的監管者，USAGM負責管理美國多家「外宣喉舌」——「美國之音」、「自由亞洲電台」、「自由歐洲電台」、「中東廣播網」、「古巴廣播辦公室」，以及所謂支持「網絡自由」項目的「開放技術基金」。

名義上，它們宣稱其宗旨是向世界講述「美國故事」，推廣「民主自由」，實際上很多時候是針對美國的對手國家開展輿論戰，除了在世界各地煽風點火、干涉別國內政，有時甚至鼓吹「顏色革命」。

事實上，自2020年以來，特朗普在首個執政任期內就曾多次將「炮火」對準「美國之音」，稱其花納稅人的錢沒有講好「美國故事」，還聲稱其「幫中國宣傳」。2020年4月15日，特朗普就曾在一場新聞發佈會上直接點名「美國之音」，稱其報道「令人作嘔」。

《紐約時報》指出，自特朗普重返白宮以來，億萬富翁馬斯克及其領導的「政府效率部」（DOGE）試圖通過削減人員和項目來徹底重塑聯邦政府。早在今年2月9日，馬斯克在X平台上發文表示，作為美國政府「喉舌」的「美國之音」和「自由歐洲電台」等媒體浪費大筆納稅人的錢，應該全部關閉。

今年3月18日，外交部發言人毛寧主持例行記者會。彭博社記者提問，美國總統特朗普將關閉「美國之音」、「自由亞洲電台」等機構。中國媒體在報道中稱，「美國之音」是煽動衝突的謊言工廠。發言人對此有何評論？

「對中國媒體的報道我不作評論，美國國內政策的調整我也不作評論。但是我想，你提到的美國一些媒體，在涉華報道的問題上劣跡斑斑，也不是什麼秘密。」毛寧說。

本文獲《觀察者網》授權轉載

